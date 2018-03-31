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«Музейная гостиная» откроется в Дзержинском краеведческом музее 1 апреля
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«Музейная гостиная» откроется в Дзержинском краеведческом музее 1 апреля 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Дзержинского, д. 8/5) откроется «Музейная гостиная».
«Почти 10 лет у нас существует проект «Выходной в музее», в рамках которого мы каждое воскресенье устраиваем для жителей города культурно-просветительские мероприятия. В этот раз посетители музея смогут не только увидеть наши экспозиции, но и послушать классическую музыку в «Музейная гостиной», — сообщили в музее.
Концертную программу подготовят студенты Дзержинского музыкального колледжа.
Начало — в 13.00.
Напомним, что сейчас в краеведческом музее проходит традиционная выставка работ местных художников «Городу подаренные краски», а также экспозиция по археологии и природе Черноречья.
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