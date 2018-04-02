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Выставка «Театр на бумаге» продолжит свою работу
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Выставка «Театр на бумаге» продолжит свою работу 

АиФ Югра 47 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Государственном художественном музее Югры продолжается выставка «Театр на бумаге».
Как сообщает UgraNow, мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра. Гости выставки смогут увидеть театральные эскизы художников Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани.
Кроме того, в экспозицию вошли театральные куклы, костюмы и бутафория из Ханты-Мансийского театра кукол, Театра обско-угорских народов «Солнце» и Театра кукол «Барабашка».
Выставка будет работать до 17 июня. Отметим, что гостей «Театра на бумаге» ждут творческие встречи, лекции и экскурсии.
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