Выставка «Театр на бумаге» продолжит свою работу

В Государственном художественном музее Югры продолжается выставка «Театр на бумаге».

Как сообщает UgraNow, мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра. Гости выставки смогут увидеть театральные эскизы художников Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани.

Кроме того, в экспозицию вошли театральные куклы, костюмы и бутафория из Ханты-Мансийского театра кукол, Театра обско-угорских народов «Солнце» и Театра кукол «Барабашка».

Выставка будет работать до 17 июня. Отметим, что гостей «Театра на бумаге» ждут творческие встречи, лекции и экскурсии.