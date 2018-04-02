В Ростове-на-Дону одни из самых низких цен на билеты в театр в стране

Сервис бесплатных объявлений Юла проанализировал предложения театральных билетов в стране Оказалось, что дороже всего театральные билеты стоят на Юле в Москве. Средняя стоимость перепродажи одного билета составила 2 700 рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем по стране. И почти в 3 раза выше средней цены на билеты в театр в Ростове-на-Дону. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где билет в театр продают в среднем за 2 570 рублей. Замыкает тройку городов с самыми дорогими билетами — Новосибирск. В среднем новосибирцы просили за один билет в театр 1 720 рублей. Средняя цена билетов в театр в Ростове-на-Дону оказалась одной из самых низких в стране — 930 рублей. Это на 45% ниже средней стоимости по России. В число городов с самой низкой ценой также попали Челябинск (910 рублей), Красноярск (940 рублей) и Казань (950 рублей). Москвичи оказались и самыми большими театралами. На них пришлось 40% всех купленных за последний год билетов на Юле. С большим отставанием следуют петербуржцы — 9% и красноярцы (2%).