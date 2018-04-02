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ГМИИ им. А. Пушкина повысит цены на билеты из-за роста расходов на организацию выставок
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ГМИИ им. А. Пушкина повысит цены на билеты из-за роста расходов на организацию выставок 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина впервые за пять лет повысит цены на входные билеты в связи с увеличением расходов на содержание музея и организацию выставок. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» заведующая отделом по работе с посетителями Марина Жучкова.
«Это первое повышение цен за пять лет. Оно связано с ростом цен на товары и услуги и соответствующим ростом расходов на содержание музея и организацию выставок. Сегодня 24% наших посетителей приходят в музей бесплатно, 25% — по льготному билету. Нам важно сохранить возможность финансировать эти льготы», — сказала М. Жучкова.
Она уточнила, что цены изменятся с 25 апреля. Входной билет в музей подорожает на 100 руб., льготный — на 50 руб. — до 400 и 200 руб. соответственно.
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