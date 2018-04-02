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В Челябинске самые доступные для зрителя театры в стране
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В Челябинске самые доступные для зрителя театры в стране 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В этом году во многих городах празднование Дня театра было перенесено на первые числа апреля. К этой дате проведена аналитика* средней стоимости театральных билетов по стране. Оказалось, что из проанализированных городов-миллионников в Челябинске самые низкие цены на билеты в театр в России.
Оказалось, что дороже всего театральные билеты стоят на Юле в Москве. Средняя стоимость перепродажи одного билета составила 2 700 рублей. Это почти на 40% дороже, чем в среднем по стране. И в 3 раза выше средней цены на билеты в театр в Челябинске — городе-миллионнике с самой низкой стоимостью в России.
На втором месте — Петербург, где билет в театр продают в среднем за 2 570 рублей. Замыкает тройку городов с самыми дорогими билетами — Новосибирск. В среднем новосибирцы просили за один билет в театр 1 720 рублей.
Средняя цена билетов в театр в Челябинске оказалась самой низкой в стране — 910 рублей. Это на 46% ниже средней стоимости по России. В число городов с самой низкой ценой также попали Красноярск (940 рублей), Ростов-на-Дону (930 рублей) и Казань (950 рублей).
Москвичи оказались и самыми большими театралами. На них пришлось 40% всех купленных за последний год билетов на Юле. С большим отставанием следуют петербуржцы — 9% и красноярцы (2%).
*— по данным сервиса бесплатных объявлений Юла
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