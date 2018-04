Куда поехать в апреле

Отправляемся на поиски весны в теплые страны и гостеприимные города.

В нынешнем сезоне гостям центра Guerlain Beauty Spa в отеле Waldorf Astoria Amsterdam предлагают коллекцию «Сенсорных путешествий» продолжительностью от часа до полутора. Это холистические ароматерапевтические процедуры, которые могут быть адаптированы к индивидуальным пожеланиям клиентов. Самая оригинальная, пожалуй, — Waldorf Astoria Amsterdam Exclusive Signature Fusion Experience: это массаж, в котором сочетается использование теплого масла и ледяных пузырьков, олицетворяющих синтез земной и водяной стихий. Кроме того, в центре Guerlain Beauty Spa теперь доступны различные виды программ для мужчин и женщин, направленные на избавление от лишних сантиметров и снижение веса.

Отель Mandarin Oriental, Милан предлагает гурманам погрузиться в мир высокой кухни ресторана Seta, удостоенного двух звезд «Мишлен». Забронировав специальное предложение Antonio Guida’s Chef’s Table Experience, гости смогут попробовать сет из семи блюд от шефа, получить фирменный рецепт и воспользоваться другими привилегия отеля, всего за два года ставшего одним из наиболее популярных мест в Милане. Отмеченный двумя звездами «Мишлен» ресторан Seta встречает посетителей спокойной обстановкой и изысканными блюдами. Добавляя азиатские нотки к локальным ингредиентам из Апулии, Тосканы и Франции, шеф-повар Антонио Гуида создает оригинальные современные блюда. Предложение Antonio Guida Chef’s Table Experience стоимостью от 985 Евро за ночь включает: комфортное размещение; завтрак на двоих в номере или в кафе Mandarin Bar & Bistrot; ужин из семи блюд с вином на кухне ресторана Seta; приветственный напиток и угощения при заселении; рецепт фирменного блюда, подписанный именитым шеф-поваром Антонио Гуидой; повышение категории номера при наличии возможности при заселении. Предложение действует до 31 декабря 2018 года при условии бронирования не менее двух ночей.

На новой волне эмансипации отель Conrad Dubai предлагает оставить своих мужчин дома и отправиться туда, где вечное лето, исключительно женской компанией. Предложение выходного дня включает в себя проживание в номере Conrad Suite с двумя спальнями и доступом в зону отдыха Executive lounge, а также приватная дегустация вин в баре Cave Cellar и неограниченное количество напитков во время пятничного бранча в ресторане Ballaro, чтобы дать успешный старт уикенду. Помимо этого представительниц прекрасного пола ждут 30-минутный массаж тела, 30-минутная процедура для лица в отельном спа и поездка в торговый центр Dubai Mall. Ну а в оставшееся время леди могут отдыхать и загорать у открытого бассейна в окружении зелени на 6-м этаже Conrad Dubai. Предложение для 4-х человек начинается от 13,545 дирхамов (3 ночи) и доступно по промокоду PGLSWD.

15 апреля 2018 года курорт Amanruya в Бодруме снова открывает свои двери для тех, кто хочет насладиться уединением и нетронутой природой в красивейшей бухте Бодрума. Сосновый лес, цветущие оливковые рощи, чистейшее побережье и открывающиеся отовсюду виды на залив в собственной бухте — редкая удача в Бодруме — все это создает идеальные условия для полного расслабления. В Amanruya есть трехэтажная библиотека, обеденные залы, винный и сигарный лаунж, арт-галерея, где представлены работы местных художников. Центр притяжения гостей на курорте — 50-метровый инфинити-бассейн, выполненный из зеленого и бирюзового анталийского мрамора. Он сливается с мерцающими лазурными водами Эгейского моря на линии горизонта, и это дает гостям иллюзию, что из бассейна они выплывают в открытое море. В общем, точно не заскучаете!

На курорте The Westin Resort, Costa Navarino 1 апреля заработали бассейны в аквапарке, где можно прекрасно провести день всей семьей. В ультрасовременном спортивно-развлекательном центре гостей ждет крытый скалодром, боулинг, площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола в полностью оборудованных помещениях. В Navarino Racquet Academy можно заняться 9 видами ракеточного спорта, в том числе теннисом, мини-теннисом, бадминтоном, падель-теннисом и сквошем. Ну а спа-центр Anazoe — оазис уединения, воплощающий древние традиции красоты и здоровья в уникальные процедуры на основе эксклюзивных натуральных ингредиентов региона. Для каждого посетителя здесь индивидуально подбирают наиболее подходящие спа-программы в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями. Полное омоложение к весне гарантировано!

Ресторан-сад Le Jardin в королевском отеле Royal Mansour Marrakech в Марокко открывает новый сезон. Шеф-повар Янник Аллено, удостоенный трех звезд Michelin, решил переработать меню ресторана, добавив туда средиземноморский и азиатский колорит: от дим-самов и авторских суши и роллов до блюд на воке и гриле. Здесь работают сочетания и контрасты сладкого и соленого, свежести овощей и томленого на огне мяса, термически обработанных и сырых ингредиентов. Шеф даже сделал серию видео рецептов для пяти блюд из меню: их можно найти на сайте отеля и попробовать приготовить самим.

Всемирной известный дизайнер Мелисса Одабаш выпустила детскую коллекцию пляжной одежды и купальников. Эта коллекция эксклюзивно представлена на мальдивском курорте One&Only Reethi Rah. В коллекцию вошло все необходимое для пляжного отдыха: это и слитные купальники, и бикини, а также платья, туники, шорты и комбинезоны. В общем, теперь на Мальдивах можно не только отдыхать, но и шопиться.

Гостям отеля The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara крайне повезло: благодаря удачному расположению отеля у легендарного водопада Виктория, они могут попробовать различные экстремальные развлечения, доступные только на замбийской стороне. Только два отеля у водопада Виктория со стороны Замбии — The Royal Livingstone Hotel by Anantara и AVANI Victoria Falls Resort — могут предложить постояльцам круиз на комфортном судне по реке Замбези. Во время живописного тура путешественники смогут сделать множество запоминающихся снимков, но настоящие приключения еще впереди. Особенность этой экскурсии — купание в Чаше Дьявола. В этом естественном бассейне, расположенном прямо на краю водопада, откуда с оглушительным грохотом обрушивается мощный поток воды высотой более 100 метров, отважится поплавать только настоящий смельчак. Искупаться здесь можно только с середины августа до середины января. В остальное время года бассейн скрыт под толщей воды, и до него невозможно добраться по бурлящим потокам воды, образовавшимся в результате сильных летних дождей. Во время круиза по дикой реке у путешественников будет отличная возможность устроить фотоохоту на зверей и птиц. О безопасности и комфорте можно не беспокоиться: специально спроектированные лодки способны преодолевать пороги и проплывать по мелководью, где глубина составляет не более 20 см.

Outrigger Koh Samui Beach Resort запустил кулинарную школу Blue Fire, специализирующуюся на тайской кухне. Возглавит обучающую программу шеф-повар курорта Тор Тишабхаромия. До прихода в Outrigger он работал в австралийском Мельбурне и занимал должность шеф-повара в ресторанах тайской кухни Tom Yum и Chilli Padi. Курорт пользуется исключительной популярностью у влюбленных пар, поскольку его виллы с бассейнами идеально вписаны в лоно пышной тропической природы. Отельеры стараются максимально творчески погрузить гостей в тайскую культуру, и уже ввели для них несколько активностей, таких как художественная резьба по фруктам, работа в технике батика, кикбоксинг и даже кожемячество. Теперь в портфолио культурных мероприятий отеля есть курс по аутентичной тайской кухне.

Если вы давно собирались во Вьетнам, то вот вам повод решиться, наконец, на это путешествие. 27 марта самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Vietnam Airlines впервые совершил посадку в Домодедово, выполнив свой первый рейс из Ханоя в Москву. Dreamliner авиакомпании Vietnam Airlines оснащен современным оборудованием и обещает повышенный уровень комфорта пассажирам во время перелета: на борту поддерживается оптимальный уровень давления и влажности воздуха, что немаловажно для состояния здоровья пассажиров, особенно во время длительных путешествий. В ближайшее время авиакомпания планирует обновить бортовое меню, порадовав своих пассажиров оригинальными блюдами, в том числе и вьетнамской кухни, хорошей винной картой и авторскими коктейлями.

И еще одно гастрооткрытие на Мальдивах. На курорте Furaveri Island Resort & Spa открылся ресторан мексиканской кухни Farumathi. Кухней заведует уроженец Мехико Родриго Маза Гама, в меню — канонические блюда этой центральноамериканской страны в мальдивской интерпретации. Например, севиче здесь делают из свежей рифовой рыбы, выловленной неподалеку. В рисовый пудинг, традиционный мексиканский десерт, добавляют кокосовый сок, а начос подают с острым соусом айоли, также приготовленным из местных ингредиентов. Естественно, не обошлось без кесадильи, тако и маргариты. Последняя в Farumathi представлена во множестве разновидностей, от классического варианта до клубничной версии для сладкоежек и острой маргариты со жгучим тамариндом для любителей пикантного вкуса. С середины апреля по конец октября в Furaveri Island Resort & Spa начинаются сезонные скидки. Всех гостей в этот период ждет дисконт до 45% на проживание, а также бесплатный трансфер для одного взрослого или ребенка при условии бронирования на срок не менее 7 ночей.

Rocco Forte Hotels празднует окончание реконструкции отеля Savoy, знаменитой флорентийской гостиницы на Пьяцца-делла-Репубблика. Отель вновь распахнет свои двери посетителям 13 апреля 2018 года после шести месяцев кропотливой работы над обновлением ресторана, лобби и номеров. Над проектом работала не только Ольга Полицци , директор по дизайну Rocco Forte Hotels, но и всемирно известный флорентийский модный дом Emilio Pucci во главе с имидж-директором бренда Лаудомией Пуччи. Cтиль Пуччи особенно узнаваем в лобби отеля: диваны украшены подушками с фирменным принтом, а в оформлении кресел цветочные узоры дополняют ренессансные мотивы, переосмысленные дизайнерами в духе поп-арта. Также эту зону украшает вручную расшитый ковер с принтом Lamborghini из архивов Эмилио Пуччи.

Если в ближайшее время вы собираетесь в Берлин, то эта новость для вас. Совсем недавно здесь открылся отель SO/ Berlin Das Stue. В 30-х годах прошлого века здании с величественным неоклассическим фасадом, которое теперь занимает отель, располагалось посольство Королевства Дании. Роскошный бутик-отель находится в престижном дипломатическом районе Берлина всего в нескольких минутах ходьбы от самых известных достопримечательностей немецкой столицы, включая парк Тиргартен и Берлинский зоопарк, расположенных буквально в двух шагах от отеля. Многие из 78 номеров отеля SO/ Berlin Das Stue (включая 20 стильных люксов) выходят окнами в сад, а гостям отеля предоставлена привилегия частного доступа в зоопарк, что позволяет увидеть животных вблизи. Терраса гостиничного бара выходит на страусиный вольер. В отеле также есть два концептуальных ресторана, включая Cinco знаменитого шеф-повара Пако Переса (Paco Perez), чьи авангардные творения были удостоены звезды «Мишлен».

На Кипре тоже все неплохо. В Four Seasons Cyprus в апреле откроются долгожданные Garden Studios — номера-люкс, утопающие в зелени, в каждом из которых есть своя гидромассажная ванна или доступ к бассейну-реке с личным джакузи. Каждый предмет мебели тщательно продуман с целью подчеркнуть эстетичность и функциональность дизайна. гостям Garden Studios предоставляется регистрация непосредственно в номере, роскошная корзина с фруктами обновляется ежедневно, равно как и коллекция чая и капсулы для кофе-машины Nespresso. Каждый день в номер доставляют канапе и напитки, которыми можно насладиться на частной веранде, наблюдая за мерным течением реки-бассейна. Кстати, совсем недавно шеф-повар ресторана Vivaldi by Mavrommatis Андреас Мавромматис получил свою первую звезду «Мишлен». Так что, не забудьте заглянуть к нему на ужин и поздравить!