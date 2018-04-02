Как организовать идеальный праздник

С чего начать?

Всегда нужно обговорить бюджет до начала работы с артистами. Любой заказчик точно знает, сколько он готов потратить на любимую звезду для свадьбы, юбилея или корпоратива, для презентации или гала-ужина в рамках экономического форума. Задача агентства, которое делает мероприятие, эту информацию о бюджете получить на первой встрече. Аппетиты клиента могут сильно отличаться от его возможностей! А там уже можно говорить о небольшом торге, но в рамках приличия (если артист стоит 300 тысяч евро, а у заказчика есть 200 тысяч рублей, то торг неуместен).

Почему так дорого?

Ежедневно я получаю сотни звонков и смс. Один или два в день — сложные новички или «на пафосе», которые не могут понять, почему нельзя получить скидку 90% от стоимости или как может пост в Instagram звезды стоить 100-150-200 или 500 тысяч рублей. Они не удивляются стоимости сумочки Dior или Chanel (200 тысяч рублей в ЦУМе ), не обвиняют ПРОДАВЦА в неадекватности ценообразования. То же самое с мероприятиями, на которые приглашают селебрити. Здесь важно понимать: присутствие знаменитостей — это не только желание и время, которое тратит артист, но и статус, который придает звезда вашему мероприятию. Поэтому и за гостевое посещение презентации бренда нужно платить.

Главная ошибка?

На рынке бесчинствуют странные менеджеры и промоутеры, которые на любую стоимость профессиональных организаторов реагируют мгновенной цифрой на 5-20 тысяч евро ниже. Клиент, конечно, на крючке. А уже через неделю аферисты скажут, что селеб продал дату другим и предложат кого-то попроще, завысив цену. Таких историй масса.

Совет

Лучше работать с проверенными компаниями с хорошей репутацией. В таком случае специалисты разложат по полочкам каждый чек и точно смогут организовать вам идеальное мероприятие без неприятных сюрпризов в последний момент.