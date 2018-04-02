Махачкалинский парк «Россия — моя история» со дня открытия посетили более 100 тыс. человек

Исторический парк «Россия — моя история», открывшийся в столице Дагестана в октябре 2017 года, с момента открытия посетили более 100 тысяч человек. Такие данные привели в музейном комплексе.

На территории музея создана уникальная образовательная площадка, на которой регулярно проходят не только экскурсии, но и тематические мероприятия для студентов и школьников, также работает бесплатная библиотека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция исторического парка представлена в четырех залах с общероссийским контентом, также работает зал с дагестанской историей, который, как отмечают в администрации музея, из всех исторических парков в России есть только на махачкалинской площадке.

Мультимедийный парк «Россия — моя история» в Махачкале был открыт 19 октября 2017 года. Его общая площадь составляет 13 тысяч квадратных метров, это второй по величине парк после московского, площадь которого — 27 тысяч квадратных метров.

В махачкалинском музейном комплексе создана региональная вставка «Мой Дагестан», посвященная истории республики.