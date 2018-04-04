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Почти 2 тыс. человек смогут написать «Тотальный диктант» в 15 парках проекта «Россия — моя история»
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Почти 2 тыс. человек смогут написать «Тотальный диктант» в 15 парках проекта «Россия — моя история» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
«Тотальный диктант» на своих площадках проведут 15 крупнейших парков проекта «Россия — моя история». Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
«14 апреля состоится общероссийская акция «Тотальный диктант», которая уже не первый раз собирает участников на различных площадках страны. В этом году «Тотальный диктант» состоится на площадках парков «Россия — моя история»: масштаб акции увеличился в 15 раз, а география охватила крупнейшие города России. Вместительность исторических парков Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Тюмени, Уфы, Южно-Сахалинска, Якутска объединенных проектом «Россия — моя история» позволит собрать в своих стенах почти 2 тыс. человек. Так на каждой из площадок проверить свои знания смогут от 30 до 250 участников одновременно», — говорится в сообщении.
Как уточняется, многие парки уже давно готовятся к проведению «Тотального диктанта» и расширяют программу заявленных мероприятий с помощью подготовительных уроков, конкурсов в социальных сетях и дополняют участие во всероссийской акции тематическими экскурсиями. Так, в омском историческом парке участники «Тотального диктанта» получат купоны на скидку в книжные магазины города, а новосибирский диктант пройдет в кафетерии парка.
«Парки «Россия — моя история» — знаковые объекты туристического показа в регионах России, где при помощи современных информационных технологий воссозданы картины прошлого нашей страны. Они пользуются большой популярностью среди туристов и местных жителей. Отрадно, что площадки парков были выбраны для проведения акции «Тотальный диктант»: принять в ней участие смогут как жители городов, в которых расположены парки, так и туристы. Помимо проверки знаний в области письменной речи, участники акции также смогут ознакомиться с экспозициями парков», — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.
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