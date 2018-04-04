Почти 2 тыс. человек смогут написать «Тотальный диктант» в 15 парках проекта «Россия — моя история»

«Тотальный диктант» на своих площадках проведут 15 крупнейших парков проекта «Россия — моя история». Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«14 апреля состоится общероссийская акция «Тотальный диктант», которая уже не первый раз собирает участников на различных площадках страны. В этом году «Тотальный диктант» состоится на площадках парков «Россия — моя история»: масштаб акции увеличился в 15 раз, а география охватила крупнейшие города России. Вместительность исторических парков Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Тюмени, Уфы, Южно-Сахалинска, Якутска объединенных проектом «Россия — моя история» позволит собрать в своих стенах почти 2 тыс. человек. Так на каждой из площадок проверить свои знания смогут от 30 до 250 участников одновременно», — говорится в сообщении.

Как уточняется, многие парки уже давно готовятся к проведению «Тотального диктанта» и расширяют программу заявленных мероприятий с помощью подготовительных уроков, конкурсов в социальных сетях и дополняют участие во всероссийской акции тематическими экскурсиями. Так, в омском историческом парке участники «Тотального диктанта» получат купоны на скидку в книжные магазины города, а новосибирский диктант пройдет в кафетерии парка.