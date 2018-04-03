Во дворе Эрмитажа появилась скульптура в виде огромного дерева с камнями

Во дворе Эрмитажа 3 апреля установили арт-объект в виде большого дерева с камнями работы современного итальянского скульптора Джузеппе Пеноне. При установке скульптуры «Идеи из камня — 1732 кг света» лично присутствовал его автор и заведующий Отделом современного искусства, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Озерков . Дерево установили в рамках проекта «Скульптура во дворе»: каждый год во дворе музея размещают один объект современного искусства. «Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется», — описал арт-объект директор Эрмитажа Михаил Пиотровский . Скульптура «Идеи из камня — 1372 кг света» подчеркивает идею поиска Джузеппе Пеноне взаимоотношений между человеком и природой. «Растущее дерево здесь противостоит силе тяжести речных камней, что отражает идею баланса в природе, заставляя камни парить в невесомости», — рассказали нам в пресс-службу Эрмитажа.

Первоначально во дворе главного музея Петербурга планировали установить установить скульптуру современного американского художника Брайана Доннели (KAWS) «Последние дни» в виде огромного Микки-Мауса. Позже от этой идеи решили отказаться.

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