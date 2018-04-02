В Петербурге построят 5-этажный музей Достоевского

В Петербурге хотят построить новый музей Федора Достоевского , передает Мойка78. Здание появится рядом с уже существующим в Кузнечном переулке.

На пяти этажах музея будут располагаться экспозиционные залы, театр, литературное кафе, зимний сад, интерактивная библиотека, лекторий и хранилища для фондов. Общая площадь строения составит около 2 тысяч квадратных метров.

Строительство музея приурочено к 200-летию со дня рождения писателя.

В рамках совещания в Смольном вице-губернатор города Игорь Албин уже распорядился согласовать размещение объекта.

Сейчас литературно-мемориальный музей Достоевского находится в доме №5/2 по Кузнечному переулку. Он является одним из шести музеев писателя в России.