В Петербурге построят 5-этажный музей Достоевского 

В Петербурге хотят построить новый музей Федора Достоевского, передает Мойка78. Здание появится рядом с уже существующим в Кузнечном переулке.
На пяти этажах музея будут располагаться экспозиционные залы, театр, литературное кафе, зимний сад, интерактивная библиотека, лекторий и хранилища для фондов. Общая площадь строения составит около 2 тысяч квадратных метров.
Строительство музея приурочено к 200-летию со дня рождения писателя.
В рамках совещания в Смольном вице-губернатор города Игорь Албин уже распорядился согласовать размещение объекта.
Сейчас литературно-мемориальный музей Достоевского находится в доме №5/2 по Кузнечному переулку. Он является одним из шести музеев писателя в России.