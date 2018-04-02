Билеты в Художественный музей им. Пушкина подорожают из-за роста расходов на организацию выставок 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина впервые за пять лет поднимет цены на входные билеты. Это вынужденная мера, так как расходы на содержание музея, организацию выставок серьезно возросли.
«Сегодня 24% наших посетителей приходят в музей бесплатно, 25% — по льготному билету. Нам важно сохранить возможность финансировать эти льготы, поэтому было принято решение повысить цены впервые за пять лет», — рассказала Агентству городских новостей «Москва» заведующая отделом по работе с посетителями музея Марина Жучкова. Новые тарифы на входные билеты в ГМИИ им. А. Пушкина начнут действия с 25 апреля. Полный взрослый билет будет стоить 400 руб. льготный — 200 руб.