Ещё
Билеты в Художественный музей им. Пушкина подорожают из-за роста расходов на организацию выставок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билеты в Художественный музей им. Пушкина подорожают из-за роста расходов на организацию выставок 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина впервые за пять лет поднимет цены на входные билеты. Это вынужденная мера, так как расходы на содержание музея, организацию выставок серьезно возросли.
«Сегодня 24% наших посетителей приходят в музей бесплатно, 25% — по льготному билету. Нам важно сохранить возможность финансировать эти льготы, поэтому было принято решение повысить цены впервые за пять лет», — рассказала Агентству городских новостей «Москва» заведующая отделом по работе с посетителями музея Марина Жучкова. Новые тарифы на входные билеты в ГМИИ им. А. Пушкина начнут действия с 25 апреля. Полный взрослый билет будет стоить 400 руб. льготный — 200 руб.
Управа района Гагаринский: последние новости
Фестиваль "Праздник праздников" состоится во Дворце пионеров В библиотеке Данте Алигьери выступят музыканты Институт педиатрии станет участником IV Всероссийской мультимедийной конференции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение