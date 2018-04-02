Билеты в Художественный музей им. Пушкина подорожают из-за роста расходов на организацию выставок

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина впервые за пять лет поднимет цены на входные билеты. Это вынужденная мера, так как расходы на содержание музея, организацию выставок серьезно возросли.