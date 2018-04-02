Для музея Достоевского построят пятиэтажное здание с библиотекой и литературным кафе

Смольный одобрил строительство второго корпуса музея Достоевского, который расположится в Кузнечном переулке.

Новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею.

Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад.

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