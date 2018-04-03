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В Петербурге планируют построить новый музей Достоевского
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В Петербурге планируют построить новый музей Достоевского 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Главный региональный
В Санкт-Петербурге планируют построить новый музей, посвящённый писателю Фёдору Достоевскому. Как сообщает ФАН, об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин. С соответствующим заявлением обратился Фонд поддержки и развития музея Ф. М. Достоевского «Петербург Достоевского». Он просит предоставить участок для строительства.
«Принято решение согласовать размещение объекта на рассматриваемом земельном участке», — цитирует пресс-служба вице-губернатора.
У здания будет пять этажей. Общая площадь — более 2 тыс. кв. м. Постройка будет примыкать к существующему зданию музея писателя.
Ранее m24 сообщало о карте «Музей в подарок» в Москве.
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