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Москвичи смогут посещать музеи без очередей
Мир24
2 часа назад
Комментарии
Жители Москвы смогут приобрести новую карту «Музей в подарок». Она позволит проходить в столичные музеи без билетов и очередей, сообщает
газета «Вечерняя Москва»
.
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