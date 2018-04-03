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Москвичи смогут посещать музеи без очередей
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«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле

Москвичи смогут посещать музеи без очередей 

Мир24 2 часа назад
Жители Москвы смогут приобрести новую карту «Музей в подарок». Она позволит проходить в столичные музеи без билетов и очередей, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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