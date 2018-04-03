В Музее Москвы стартовал фестиваль рисованных историй «КомМиссия — 2018»

3 апреля в Музее Москвы открылся фестиваль рисованных историй «КомМиссия», сообщает ИА Regnum . Мероприятие продлится до 15 апреля и пройдет на нескольких площадках: в Российской государственной библиотеке для молодёжи (РГБМ), Музее Москвы и на Дизайн-заводе «Флакон».

В рамках фестиваля запланированы большой чешский и скандинавский блоки, встречи русских и зарубежных комиксистов и любителей комиксов. Главным нововведением «КомМиссии — 2018» станет Детский день, его проведут 8 апреля. Детей, как и взрослых любителей комиксов, ждут мастер-классы, косплей-шоу, встречи с известными комиксистами и т. д.

На фестивале станут известны итоги традиционного для «КомМиссии» конкурса среди художников: на лучшие стрип, комикс и мангу. В этом году организаторам комикс-смотра пришлось выбирать более чем из 150 работ.

Международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия» проходит с 2002 года. В последние годы его организатором выступает РГБМ.