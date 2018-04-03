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Запустился информационный проект музеях «Большой музей»
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Запустился информационный проект музеях «Большой музей» 

The Blueprint 59 минут назад
Фото: The Blueprint
Важных образовательных ресурсов становится больше: почти одновременно с литературной «Полкой» сегодня запустился проект «Большой музей». Это некоммерческая организация, созданная по инициативе Политехнического музея и Яндекса. Проект построен по принципу собирательного информационного сайта: на нем будет собираться информация о различных музеях, их постоянных экспозициях и временных выставках, времени работы, услугах и ценах, а также кураторские комментарии, тематические гиды и многое другое. Разместить свою информацию сможет любой музей или галерея — сайт предлагает визуальные шаблоны и советы про то, как правильно структурировать контент. Сейчас на «Большом музее» уже можно найти информацию о Политехе, Третьяковской галерее, Музее истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургской филармонии.
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