Запустился информационный проект музеях «Большой музей» 

Важных образовательных ресурсов становится больше: почти одновременно с литературной «Полкой» сегодня запустился проект «Большой музей». Это некоммерческая организация, созданная по инициативе Политехнического музея и Яндекса. Проект построен по принципу собирательного информационного сайта: на нем будет собираться информация о различных музеях, их постоянных экспозициях и временных выставках, времени работы, услугах и ценах, а также кураторские комментарии, тематические гиды и многое другое. Разместить свою информацию сможет любой музей или галерея — сайт предлагает визуальные шаблоны и советы про то, как правильно структурировать контент. Сейчас на «Большом музее» уже можно найти информацию о Политехе, Третьяковской галерее, Музее истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургской филармонии.