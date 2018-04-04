Музеи Голландии можно будет посетить бесплатно

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . С 9 апреля в Нидерландах начинается ежегодная Национальная неделя музеев, во время которой можно посетить около 300 музеев бесплатно или с существенной скидкой, сообщается на официальном сайте мероприятия.

В числе участников акции — Гронингенский художественный музей, музей Врейтхоф в Маастрихте, художественный музей Крёллер-Мюллер, научный музей Nemo, дендрологический сад Тромпенбург, ботанический сад Де Круидхоф и другие.

Также запланированы специальные мероприятия для детей во Фризийском музее естествознания, в Музее железной дороги, в институте кино EYE. С полным списком музеев, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на официальном сайте.