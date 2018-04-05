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Союз музеев РФ на ближайшем заседании обсудит, кому посещать музеи бесплатно
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Союз музеев РФ на ближайшем заседании обсудит, кому посещать музеи бесплатно 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Союз музеев России на ближайшем заседании вернется к вопросу о том, какие категории посетителей могут посещать музейные экспозиции бесплатно, сообщил в четверг генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев Михаил Пиотровский.
"Музей должен определять сам, сколько нужно посетителей и кому давать льготы. Мы будем обсуждать на президиуме Союза музеев, кто может посещать музей бесплатно", — сказал Пиотровский на заседании круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма», который проходит в Эрмитажном театре. Он отметил, что регулярно поступают предложения и просьбы от различных объединений и профессиональных сообществ о предоставлении им бесплатного доступа в музей. Недавно такая идея поступила от журналистов, хотя, как отметил Пиотровский, представители СМИ и так имеют возможность свободно зайти в музей во время проведения мероприятий.
В Эрмитаже действуют льготы для пенсионеров и студентов, дети также бесплатно посещают российские музеи.
По мнению Пиотровского, плата за вход в музей для посетителей, не относящихся к льготным категориям, должна быть обоснованной, ее не нужно занижать. «Посещение музея не может быть бесконечно дешевым», — сказал он.
Расширенное заседание президиума Союза музеев России пройдет 13 апреля в Севастополе в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
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