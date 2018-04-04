Ещё
Запущена онлайн-платформа «Большой музей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запущена онлайн-платформа «Большой музей» 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
«Издательство Яндекса» и Политехнический музей запустили анонсированную в сентябре 2017 года платформу «Большой музей». Проект призван помочь музеям создавать сайты, мобильные приложения и базы знаний, а также открывает пользователям онлайн-доступ к коллекциям. Предполагается, что музеи смогут структурировать свои коллекции и создавать материалы в цифровых форматах. Первым осуществленным проектом платформы стал рассказ о выставке Политехнического музея на ВДНХ «Россия делает сама». К платформе уже присоединились Третьяковская галерея с рассказом о выставке Василия Верещагина, Музей истории ГУЛАГа с документальными свидетельствами, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича с рассказом о первых музыкантах-гастролерах. Первые три месяца музеи могут пользоваться платформой бесплатно, за дальнейшее сотрудничество взимается плата.
Источник: the-village.ru
АртГид: последние новости
В Тейт Модерн открылась ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых Музей Виктории и Альберта отправит в Эфиопию реликвии, вывезенные 150 лет назад Марина Абрамович и Улай помирились и шлют друг другу SMS
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение