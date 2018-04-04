Запущена онлайн-платформа «Большой музей» 

«Издательство Яндекса» и Политехнический музей запустили анонсированную в сентябре 2017 года платформу «Большой музей». Проект призван помочь музеям создавать сайты, мобильные приложения и базы знаний, а также открывает пользователям онлайн-доступ к коллекциям. Предполагается, что музеи смогут структурировать свои коллекции и создавать материалы в цифровых форматах. Первым осуществленным проектом платформы стал рассказ о выставке Политехнического музея на ВДНХ «Россия делает сама». К платформе уже присоединились Третьяковская галерея с рассказом о выставке Василия Верещагина, Музей истории ГУЛАГа с документальными свидетельствами, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича с рассказом о первых музыкантах-гастролерах. Первые три месяца музеи могут пользоваться платформой бесплатно, за дальнейшее сотрудничество взимается плата.
Источник: the-village.ru