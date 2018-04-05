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В Казани на ремонт музея Тукая потратили 140 млн рублей
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В Казани на ремонт музея Тукая потратили 140 млн рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Ремонт литературного музея Габдуллы Тукая обошелся в 140 млн рублей, сообщает пресс-служба ГИСУ.
Музей расположен в «Доме Шамиля» по адресу: ул. Г. Тукая, 74. В ходе работ строители укрепили фундамент, отреставрировали кирпичную кладку стен и фасады. При этом рабочим удалось не навредить старинным предметам интерьера. Так, на первом этаже сохранили лепнину, подлинные бетонные ступени центральной лестницы того времени. Всего на ремонт музея было выделено 140 млн рублей. После ремонта выставочная территория музей расширилась.
«В обновленном музее мы будем не только показывать экспонаты, но и взаимодействовать с посетителями. Так, в конференц-зале на первом этаже будут проходить литературные вечера, концерты, встречи и музейные праздники. Так как мы являемся именно Литературным музеем Габдуллы Тукая, большое внимание будет уделено его произведениям. В экспозиции появится Детский центр, где наших маленьких посетителей будут встречать герои тукаевских произведений» — говорит заведующая литературным музеем Тукая Гузель Тухватова.
В музее также отметили, что к ЧМ по футболу учреждение не откроется, однако в Казани будут проходить пешеходные экскурсии по тукаевским местам, а также по Старо-Татарской слободе.
Напомним, из Казани до Дома-музея Тукая запустили экскурсионный тур.
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