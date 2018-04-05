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В День культуры челябинцы смогут бесплатно сходить в музеи и на выставки
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В День культуры челябинцы смогут бесплатно сходить в музеи и на выставки 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
15 апреля, когда во всем мире будет отмечаться международный день культуры, столица Южного Урала присоединится к Всероссийской акции «Культурный минимум». На протяжении всего воскресного дня челябинцы и гости города смогут бесплатно посетить музеи, выставки и картинные галереи.
— В этот день в 85 регионах страны бесплатно будет проведено около 300 мероприятий. Для челябинцев открыто свободное посещение четырех выставок, — сообщают организаторы.
Куда сходить на День культуры в Челябинске?
— Челябинский музей изобразительных искусств (площадь Революции, 1), выставка «Уральский сфинкс, история Уральского литья»;
— Челябинский музей изобразительных искусств (Труда, 92А), экспозиция древнерусского искусства, русского искусства и западноевропейского фарфора;
— Челябинская областная универсальная научная библиотека (Ленина 60), выставка графики «Души моей чудесное рождение»;
— Центр историко-культурного наследия (Коммуны, 69), выставка «Центр города».
15 апреля все выставки будут работать с 13 до 18 часов. Вход свободный.
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