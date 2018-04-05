Тест: какой вы пассажир метро?

Подземка в Москве — это целый мир со своими порядками, обычаями и обитателями…

Пребывающие большое количество времени в вагонах метро пассажиры, конечно, непохожи друг на друга. Но если понаблюдать за общим потоком людей, спускающихся под землю, станет отчетливо видно, что всех их (нас) можно разделить на несколько "подвидов".

Наверняка каждый из вас может подобрать свое собственное определение группам людей, так похоже себя ведущих в вагонах и на станциях. А смогли бы вы охарактеризовать себя?

Давайте проверим, к какой "касте" пассажиров относитесь вы.