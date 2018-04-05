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Актер Константин Крюков поможет написать «Тотальный диктант» в музее на Ленинградском проспекте
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Актер Константин Крюков поможет написать «Тотальный диктант» в музее на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В субботу, 14 апреля, Музей русского импрессионизма на Ленинградском проспекте во второй раз станет площадкой всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году проверить свою грамотность участникам акции поможет актер театра и кино Константин Крюков. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения культуры.
— Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас на официальном сайте музея. Испытание состоится в холле на первом этаже, — поделился сотрудник пресс-службы.
Начало в 14.00. Напомним, Музей русского импрессионизма расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. (мю)
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