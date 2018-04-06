Необычные альтернативные библиотеки отовсюду

В современном мире библиотеки нельзя назвать популярным местом, поскольку интерес общества к книгам сокращается в целом, а еще вся нужная информация доступна в Сети. Однако некоторые общественные и дизайнерские проекты направлены как раз на то, чтобы возродить актуальность литературы.

Метро

В метро Бухареста, что в Румынии, на одной из станций была организована необычная акция, авторами которой выступили издательство Humanitas при поддержке оператора Vodafone. Стены станции трансформировались в книжные стеллажи, когда на обложке каждой виртуальной книги имелся QR-код. Посредством его сканирования человек имел возможность загрузить книгу себе на смартфон и прочесть.

Телефонная будка

Поскольку сейчас у каждого имеется мобильный, телефонные будки утратили свою актуальность. В Нью-Йорке к ситуации нашли оригинальный подход, превратив их в уличные библиотеки, а также пункты, где жители могут обменяться книгами.

Домик для книг

Проживающий в США Тодд Бол впервые создал такой домик после смерти матери. Женщина работала учителем и очень любила книги. Внешне «строение» напоминало школу, где преподавала покойная. В итоге мужчина заполнил свое творение любимыми произведениями родительницы и выставил домик на месте почтового ящика, чтобы каждый имел возможность взять книгу и почитать. В итоге инициативу подхватили другие, и за пару лет в ряде государств появились свыше 6 тысяч таких «ящиков», созданных вручную энтузиастами.

Пляжный вариант

Пару лет назад сотрудники компании Ikea разместили на одном из наиболее популярных пляжей Сиднея порядка 30 стеллажей с книгами на любой вкус. Брать их во время отдыха у воды имеет возможность каждый, ведь чтение одно из любимых занятий граждан, пребывающих на пляже.

Будка

Дизайнеры студии Stereotank придумали проект Little Free Library, разместив на улицах Нью-Йорка компактные желтые «будки», где можно взять книгу на время отдыха в парке, посиделок в кафе и т.д. Важным условием является возврат, поскольку в противном случае библиотека просто опустеет.

Троллейбус

В городе Пловдив на территории Болгарии компания Studio 8 решила превратить в библиотеку старый троллейбус, отживший свое. Внутри имеется свыше 600 книг как на местном, так и на иностранных языках. Притом гости могут не только почитать, но также выпить чаю, ведь в транспорте оборудована маленькая кухня.