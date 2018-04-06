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Музей Достоевского откроют в Москве к 200-летию писателя
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Музей Достоевского откроют в Москве к 200-летию писателя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что к 200-летию писателя Федора Достоевского в столице будет открыт музей его имени.
"Федор Михайлович считается «писателем Петербурга», однако родился, детство и юность он провёл в Москве. К 200-летию откроем в столице Музей Достоевского", — написал Мединский в Twitter. Он также отметил, что «историческое место», где будет расположен музей, уже нашли.
Ранее совет по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового здания музея Федора Достоевского, где к 2021 году планируется создать общественный культурный центр.
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