Музей Достоевского откроют в Москве к 200-летию писателя 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что к 200-летию писателя Федора Достоевского в столице будет открыт музей его имени.
"Федор Михайлович считается «писателем Петербурга», однако родился, детство и юность он провёл в Москве. К 200-летию откроем в столице Музей Достоевского", — написал Мединский в Twitter. Он также отметил, что «историческое место», где будет расположен музей, уже нашли.
Ранее совет по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового здания музея Федора Достоевского, где к 2021 году планируется создать общественный культурный центр.