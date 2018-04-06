Сочи превратят в российский Голливуд

Государственной Думе размышляют над тем, как раскрутить регионы с помощью самого массового искусства — кино. Депутаты уверены, что если организовать в крупных городах свои кинопроизводства и снимать там фильмы, то зрители захотят увидеть улицы, по которым ходили полюбившиеся герои, сфотографироваться на фоне узнаваемых пейзажей и понять, что же так привлекло авторов той ли иной картины в этой местности. Начать, считают законодатели, нужно с Сочи.

Города будут платить за съёмки на их территории

«Предлагаю создать рабочую группу с экспертами от индустрии и решить, нужен ли нам отдельный федеральный закон о региональных киностудиях»,

— сказал заместитель председателя думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в Госдуме на круглом столе «Влияние создания киностудии на развитие индустрии туризма в регионе».

По мнению депутата, Сочи является идеальным местом для того, чтобы начать реализовывать идею о местных студиях в жизнь. Во-первых, там прекрасная природа, море и климат. Во-вторых, наследие Олимпиады должно не только работать на спортивные достижения и развлечения, а вполне может поработать и на искусство.

«Есть в городе-курорте объекты, которые можно отдать под киностудию, для складирования оборудования и создания павильонов»,

— объяснил парламентарий.

Кстати, в 2016 году режиссёр Фёдор Бондарчук подписал инвестиционный проект по созданию в Сочи или Геленджике киностудии, оборудованной передовыми техническими средствами, необходимыми для международного и национального производства фильмов различных жанров. Но с тех пор дело дальше не сдвинулось. Сергей Кривоносов пообещал, что лично разберётся, почему.

«Необходимо всесторонне использовать все возможности города для развития туризма, одно из перспективных направлений — создание киностудии»,

— считает он.

Тем более что привлечение туристов за счёт позиционирования территорий в кино — известная мировая практика, применение которой в России открывает новые возможности для улучшения экономики регионов.

Режиссёр и продюсер Владимир Алеников уверен, что в регионах киностудии просто необходимы, потому что все сейчас остаются работать в Москве и Санкт-Петербурге, а на территории страны не хватает профессионалов, которые могли бы снимать качественные фильмы.

Ещё один важный аспект — возможность снимать в разных регионах, тем более что в России есть территории, куда съёмочные группы и хотели бы выехать, но не могут. «Мы зачастую не можем выехать в тот или иной регион, несмотря на то что натура там подходящая, потому что не знаем, кто нам поможет организовать там съёмочный процесс и где мы будем хранить оборудование», — признался руководитель кинокомпании Poline Film Андрей Сигле . Он рассказал, что скоро известный кинорежиссёр Александр Сокуров поедет в Дагестан снимать эпизоды своего нового фильма «Пальмира», но вопрос организации стоит настолько остро, что проект может и не состояться.

Сергей Кривоносов пообещал обратиться к главе Дагестана Владимиру Васильеву и сделать всё возможное для того, чтобы проблем впредь не было. «Всё должно быть приспособлено для локальных съёмок, тогда регионы получат гораздо больше выгоды, чем приток туристов, — появятся новые рабочие места, в целом улучшится экономика региона», — уверен Сигле.

Раскрутке регионов должны помогать и местные, и федеральные власти. Совет Федерации тоже много работает в этом направлении.

Владимир Алеников, в свою очередь, добавил, что за рубежом есть известная практика, когда регионы выделяют средства съёмочным группам, как бы компенсируя их затраты на производство фильма за то, что его съёмки проходят на их территории. Сейчас этим пытается заниматься Ярославская область, которая в последние годы приобретает всё большую популярность у киностудий, особенно тех, что снимают сериалы.

На вопрос « Парламентской газеты », найдутся ли в регионах деньги, чтобы платить за такого рода собственную рекламу, ответила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова . Она считает, что это не такие большие средства, и если они послужат инвестициями в светлое туристическое будущее субъекта, то он их найдёт. «Раскрутке регионов должны помогать и местные, и федеральные власти. Совет Федерации тоже много работает в этом направлении», — сказала сенатор.

Киностудии выживают как могут

Сейчас во многих путеводителях по крупным российским городам и столицам бывших советских республик есть разделы, повествующие о киносъёмках, которые там проходили. Например, в центре Риги водят экскурсии для наших соотечественников по улице Яуниела, которая сыграла роли Цветочной улицы в «17 мгновениях весны» и Бейкер-стрит в знаменитом советском многосерийном фильме о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Эти кинохиты были сняты на Рижской киностудии, которая сейчас находится за границей.

В Советском Союзе киностудий были десятки, но полнометражное кино снимали порядка 20 из них. Среди них «Мосфильм», Киностудия им. Горького, единственная в мире, специализировавшаяся на съёмках фильмов для детей, «Ленфильм» , Киностудия им. А. Довженко в Киеве, Свердловская киностудия, Одесская киностудия, Киностудия «Белорусьфильм», Рижская киностудия, Киностудия Казахфильм в Алма-Ате. Была ещё одна киностудия — Ялтинская, но потом её закрыли, а помещения сделали съёмочной базой всех киностудий страны. После того как Крым вернулся в Россию, кинопроизводственный процесс на студии стал восстанавливаться.

Если вычеркнуть те студии, которые сейчас стали заграничными, то в современной России производством фильмов занимаются 35 киностудий, в том числе девять государственных. Они обладают 107 съёмочными павильонами, которые предоставляют в аренду кинопроизводителям, а также оказывают другие производственные услуги. В стране осуществляют свою деятельность больше 400 частных продюсерских компаний, занимающихся производством фильмов.

Получается, что сегодня процветают в основном частные киностудии, которым активно помогает и Фонд кино. А многие из киностудий, являющихся наследием советского времени выживают сами по себе. Трудно, например, приходится «Ленфильму» и Свердловской киностудии. Там снимается в лучшем случае несколько фильмов в год. А ведь были студии, которые производили документальное кино. Как, например, Западно-Сибирская киностудия в Новосибирске. В 2000-х годах она совсем перестала работать, помещения сдавались в аренду частникам, а в 2015 году вся территория студии перешла в руки местного бизнесмена, и кино там больше не производят. С 1995 года перестали снимать кино и во Владивостоке на «Дальтелефильме».

«То, что многие киностудии, которые делали и художественное, и документальное кино, сейчас развалены — трагедия общегосударственная. И ясно, что пока на самом высоком властном уровне не возьмутся её решать, положительных изменений ждать не приходится. Киноиндустрию сегодня двигают частники», — сказала «Парламентской газете» Алла Кутницкая — директор киностудии Sochi Films. Студия, по словам её директора, является единственной в Сочи и работает со съёмочными группами, которые приезжают в город. «Мы им предоставляем персонал, локации, оборудование»,

— объяснила Кутницкая.

Она подчеркнула, что, кроме «Мосфильма», киногигантов в стране нет. Печально обстоит дело со знаменитой Ялтинской киностудией. «Жители горда подписывали петицию о необходимости восстановить студию. Надеюсь, что в самое ближайшее время, государство всё-таки начнёт выделять деньги на это», — призналась директор сочинской киностудии.