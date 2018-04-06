Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте 

1/5 Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Например в новогодние праздники кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца. Фото: Depositphotos

2/5 Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам. Фото: Depositphotos

3/5 Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро. Фото: Depositphotos

4/5 Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте. Фото: Depositphotos