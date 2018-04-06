Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте 

1/5 Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Например в новогодние праздники кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.
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2/5 Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.
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Depositphotos
3/5 Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро.
Фото:
Depositphotos
4/5 Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.
Фото:
Depositphotos
5/5 И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей - огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.
Порой человеческая забывчивость поражает. Иногда люди оставляют в транспорте такие вещи, что просто невообразимо себе представить, как далеко от реальности были мысли владельца, если он оставил свой скарб без присмотра.