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Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
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Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте 

Рамблер 2 часа назад
И такое бывает.
1/5  Склад забытых вещей натурально трещит по швам от предметов, бесхозно оставленных пассажирами общественного транспорта. Например в новогодние праздники кто-то даже умудрился забыть телевизор. Надеемся, пропажа нашла своего владельца.
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2/5  Бывает, что в общественном транспорте оставляют протезы рук и ног. Но вставная челюсть - это верх мастерства. Да, ее тоже кто-то забыл, пока добирался по городу по своим делам.
Фото:
3/5  Ничего необычного, просто ряса православного служителя церкви. Такую одежду тоже забывают в метро.
Фото:
4/5  Садовая лавка была однажды оставлена кем-то из очень забывчивых пассажиров. С этим могут сравниться разве что напольные часы, которые тоже как-то потеряли своего хозяина в транспорте.
Фото:
5/5  И в топе нашего личного рейтинга безумных вещей - огромная четырехметровая лодка, любезно оставленная пассажиром общественного транспорта. Видимо, подумал, что кому-то она нужна больше.
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Порой человеческая забывчивость поражает. Иногда люди оставляют в транспорте такие вещи, что просто невообразимо себе представить, как далеко от реальности были мысли владельца, если он оставил свой скарб без присмотра.
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