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В преддверии ПМЭФ-2018 состоится благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич
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В преддверии ПМЭФ-2018 состоится благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерт с участием всемирно известных музыкантов пройдет в поддержку музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности.
В преддверии Петербургского международного экономического форума, 23 мая в музее Фаберже в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт с участием всемирно известной пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Об этом сообщила пресс-служба форума.
Благотворительный вечер пройдет в поддержку музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности и будет включен в официальную культурную программу ПМЭФ-2018, отметил советник президента РФ Антон Кобяков.
«Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей Форума», — цитирует Кобякова пресс-служба форума.
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2013 года. Число посетителей частного музея в 2017 году составило более 500 тыс. человек.
Петербургский международный экономический форум — 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.
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