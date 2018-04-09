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Более 200 музыкантов выступят в московском метро
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Более 200 музыкантов выступят в московском метро 

Ревизор.ru 8 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Более 200 артистов станут участниками проекта "Музыка в метро" в 2018 году, сообщает ТАСС.
"По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступление в рамках проекта "Музыка в метро". Уже в середине апреля новые участники выступят перед пассажирами, а количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в Московском метрополитене", — цитирует ТАСС пресс-службу департамента транспорта.
Стать участниками мероприятия пожелали стать 1150 исполнителей. На прослушивание попали более 400 музыкантов, из которых жюри выбрало только половину. Судьи оценивали технику и качество исполнения материала, визуальную подача и общее впечатление от артистов.
Проект "Музыка в метро" пройдет в столице уже в третий раз, первый был организован в 2016 году Московским метрополитеном совместно с департаментом транспорта столицы при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. За время существования акции, ее участниками стали более 30 тысяч артистов.
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