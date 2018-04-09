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Выставка номинантов премии «Инновация» пройдет в Российской государственной библиотеке.
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Выставка номинантов премии «Инновация» пройдет в Российской государственной библиотеке. 

Управа района Арбат города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Российской государственной библиотеке 10 апреля откроется показ работ номинантов премии в области современного искусства «Инновация -2018».
Гостям представят лучшие кураторские и образовательные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали. Награды присуждаются в нескольких номинациях: «Региональный проект», «Новая генерация» и «Проект года».
Выставку откроет художник и куратор Александр Буренков.
Премия «Инновация» была учреждена в 2005 году и проводится Государственным центром современного искусства.
Вход свободный или по читательскому билету, согласно информации на сайте библиотеки.
Начало в 20:30. Адрес проведения: улица Воздвиженка, дом 3/5.
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