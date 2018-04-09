Выставка номинантов премии «Инновация» пройдет в Российской государственной библиотеке.

В Российской государственной библиотеке 10 апреля откроется показ работ номинантов премии в области современного искусства «Инновация -2018».

Гостям представят лучшие кураторские и образовательные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали. Награды присуждаются в нескольких номинациях: «Региональный проект», «Новая генерация» и «Проект года».

Выставку откроет художник и куратор Александр Буренков.

Премия «Инновация» была учреждена в 2005 году и проводится Государственным центром современного искусства.

Вход свободный или по читательскому билету, согласно информации на сайте библиотеки.

Начало в 20:30. Адрес проведения: улица Воздвиженка, дом 3/5.