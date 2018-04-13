Более 50 дорог отремонтируют в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. / ТАСС /. К чемпионату мира по футболу в Санкт-Петербурге отремонтируют 52 объекта дорожной инфраструктуры на общую сумму 2,6 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин

"К началу чемпионата мира по футболу мы отремонтируем 52 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, на пятнадцати из них работы уже начались. К началу ЧМ-2018 на всем пути движения клиентских групп и прилегающие территории будут отремонтированы на сумму 2,6 млрд рублей", — сказал глава КРТИ. Кроме того, ремонтные работы пройдут на Невском проспекте.

По словам Харлашкина, на время проведения международных соревнований в центре города никаких дорожных работ проводить не будут, ремонт сосредоточат на окраинах Петербурга. «После чемпионата мира работы будут продолжены и всего 96 объектов в этом году будет отремонтировано», — сообщил чиновник. Согласно адресной программе ремонта дорог на 2018 год бюджетом предусмотрено выделение 5 млрд рублей.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет семь матчей чемпионата.