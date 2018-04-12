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Второй «мост глупости» в Петербурге появился под землей
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Второй «мост глупости» в Петербурге появился под землей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице появился второй «мост глупости», пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Проблемное место расположено на подземной парковке торгового центра «Норд».
По словам очевидцев, на парковке застряла «ГАЗель», водитель которой не рассчитал габариты транспортного средства.
Свидетели происшествия вспомнили переправу на Софийской улице, которую называют в народе «мостом глупости»: несмотря на предупреждение о том, что «ГАЗель» не пройдет, многие водители регулярно совершают попытки проехать под ним и попадают в аварию.
В соцсети инцидент на парковке «Норда» в шутку называют репетицией поездки под мостом на Софийской, где застряло уже около 150 автомобилей.
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