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6 героев Петербурга, о которых будут говорить все
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6 героев Петербурга, о которых будут говорить все 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака.ru
Второй год подряд мы посвящаем наш мартовский номер новым лицам городского истеблишмента — составляем рейтинг «35 до 35». Вы уже узнали об урбанистах, идеологах, революционерах, чемпионах и визуалах Петербурга. В последнем выпуске — шестеро ньюкамеров: они молоды и талантливы, и мы не сомневаемся — у них блестящее будущее.

Маша Скокова

Модель,17 лет  Этим фактурным маскулинным лицом дизайнер Louis Vuitton Николя Гескьер не хочет делиться с коллегами — он лично подписал с девушкой из модельного агентства Avant эксклюзивный контракт, по которому она может работать только на эту марку.

Федор Курехин

Режиссер, 23 года
Наследный принц «Поп-механики» окончил Смольный факультет СПбГУ, в 2014-м выпустил в издательстве «Амфора» ироничный дебютный роман «Исчезновение» о пресытившемся жизнью 17-летнем хипстере, подготовил к публикации сборник своих пьес «Ох, красотка!», поступил на режиссерский курс Андрея Могучего в РГИСИ и стал ассистентом худрука БДТ на эпохальных «Трех толстяках».
В марте Федор представил в ЦСИ имени Курехина премьеру своего спектакля «Дурная бесконечность», а в апреле выступит режиссером и идеологом церемонии вручения премии Курехина, на которой покажут балет хореографа Максима Севагина «Воробьиное озеро» на музыку «Воробьиной оратории» Сергея Курехина.

Тося Чайкина

Певица, 21 год  В 16 лет она придумала и за неделю раскрутила бэнд More Oblakov, затем вписалась одновременно аж в четыре проекта, среди которых были фьюжн-фанк-регги-украинцы Sun Say, издала под псевдонимом Tosyachai альбом из эмбиенс— и инструментальных композиций и выдала вместе с мультиинструменталистом Колей Серебряковым хит «Неделя детокса». Теперь певица начала сольную карьеру: сняла клип «Песня морю», а скоро выпустит альбом «Цветы».

Александр Невзоров-младший

Сын гения,11 лет  Никаких скучных уроков, контрольных и вызовов родителей в школу — Александр Александрович вообще никогда не был в школе, он получает домашнее образование и занимается творчеством. Его ни разу в жизни не наказывали и не заставляли изучать предметы, которые не пригодятся в жизни.
С отцом, Александром Глебовичем, он занимается естествознанием, физикой и химией, а с репетитором — математикой, по скайпу ежедневно общается с преподавателями английского и итальянского, а географию учит, путешествуя по миру.
Саша уже помогает матери, фотографу Лидии Невзоровой, в ее съемках, сам создает мультфильмы и лепит скульптуры. Он живет рядом с родителями-трудоголиками и перенимает их манеру поведения. Постоянные собеседники мальчика — Александр Сокуров, Михаил Шемякин, Сергей Шнуров и Николай Копейкин.

Гречка

Певица,18 лет  Вышедшая из шинели Виктора Цоя и его «Восьмиклассницы» студентка колледжа ЖКХ Анастасия Иванова в декабре выпустила записанный в домашних условиях дебютный альбом «Звезды только ночью» с постпанк-песнями об алкоголе, неразделенной любви и трудностях взросления — такая тематика помогла ей встретить 2018-й год уже в статусе «русской Эми Уайнхаус».

Абисал Гергиев

Пианист, 17 лет  Маэстро Валерий Гергиев пока не уверен, что его старшему сыну пора всерьез начинать сольную карьеру. Но в декабре прошлого года самый молодой участник фестиваля Мариинского театра «Лики современного пианизма» так уверенно исполнил фортепианный концерт Скрябина, что стало ясно: сын за отца отвечает.
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