Жители Петербурга узнают 50 фактов из истории Троицкого моста

Петербуржцам расскажут интересные факты из истории Троицкого моста. Проект подготовила компания «Мостотрест» в честь 115-летнего юбилея переправы.

Публиковать необычные сведения о мосте начнут на сайте предприятия со вторника, 10 апреля. Петербуржцы будут знакомится с одной новой историей в день. Последняя запись в рамках проекта «50 фактов о Троицком мосте» появится как раз ко дню рождения переправы — 29 мая.

Также к праздничной дате будет выпущена книга о Троицком мосте, где соберут малоизвестные исторические и технические данные, архивные фотографии и чертежи.

«Эта книга будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, неравнодушных к истории Санкт-Петербурга», — подчеркивают в пресс-службе «Мостотреста».