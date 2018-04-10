Чем заняться в Москве на этой неделе

Фестиваль австрийского кино, концерт итальянской экспериментальной музыки, день рождения Сэмюэла Беккета и многое другое: редакция портала Москва 24 выбрала лучшие культурные события недели.

Выставка номинантов премии "Инновация"

Имена лауреатов "Инновации-2018" объявят 27 апреля.

Где: РГБ Когда: с 10 апреля

Кинофестиваль "ДОКер"

В "Каро 11 Октябрь" четвертый раз пройдет международный фестиваль независимого документального кино "ДОКер". В конкурсную программу вошли более 40 лент от режиссеров со всего мира. Победителей определят жюри и зрительское голосование. Параллельно с показами в рамках фестиваля пройдет образовательная программа Московской школы кино.

Будьте внимательны: все билеты на открытие "ДОКера" уже проданы, но на остальные показы еще можно попасть.

Где: Кинотеатр "Каро 11 Октябрь" Когда: 13-17 апреля

Лекция о Рембрандте в Пушкинском музее

В Пушкинском музее продолжаются мероприятия, посвященные выставке шедевров Лейденской коллекции. В среду с лекцией о классиках голландской живописи выступит автор книги "Истории страны Рембрандта", доктор Ольга Тилкес. Слушатели узнают о том, как был открыт Рембрандт и почему именно он считается главным художником Золотого века Нидерландов. Лекция будет посвящена, в первую очередь, нидерландскому ученому XVII века Константину Хюйгенсу, благодаря которому мир узнал о феномене голландской школы живописи.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина Когда: 11 апреля, 19:00 Лекция о Дюссельдорфской школе фотографии

В середине прошлого века художники Бернд и Хилла Бехер создали творческое объединение, которое со временем стало одним из самых влиятельных явлений в мире искусства. Речь идет о дюссельдорфской школе фотографии. Достаточно напомнить, что одним из ее представителей стал Андреас Гурски , чей легендарный снимок "Рейн II" ушел с молотка за феноменальную сумму в 4,3 миллиона долларов.

О том, как группа художников-концептуалистов изменила представления о фотоискусстве, расскажет арт-критик Владимир Левашов

Спецпоказ фильмов Михаила Максимова Где: Центр фотографии им. Братьев Люмьер Когда: 11 апреля, 19:00

Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Где: Музей Вадима Сидура Когда: 12 апреля, 19:00 Фестиваль "Новое кино Австрии"

Центр документального кино представит актуальные фильмы австрийских режиссеров. Программа насыщенная, но особого внимания заслуживают несколько лент. Зрители увидят комедию "Сойди за своего": игровой дебют документалиста Армана Т. Риахи высмеивает ксенофобию, поразившую общество на волне европейского миграционного кризиса. Главные герои — потомки мигрантов из Югославии, которых считают "понаехавшими", несмотря на то, что они родились в Вене.

Другой острый вопрос поднимает дебютант Кристиан Тод в своем документальном фильме "Теория бесплатных завтраков". Что такое безусловный базовый доход: панацея от социального неравенства или очередная утопия для романтиков из левого лагеря? Отвечают политики и экономисты, а режиссер добавляет от себя немного сарказма.

Художник Эгон Шиле прожил жизнь настолько короткую, насколько и трагичную. Гений, бунтарь, икона контркультуры, в награду за свое невероятно смелое творчество он получил лишь уголовное преследование. Судьбе любимого художника панк-сцены посвящена драма Дитера Бернера "Эгон Шиле: Смерть и дева".

Где: Кинотеатр "Формула кино ЦДМ" Когда: 11-15 апреля

Полевые записи из Италии

В Россию приезжают культовые деятели итальянской экспериментальной сцены Джулио Альдинуччи и Энрико Конильо. В своих работах они активно используют полевые записи — звуки окружающей среды, которые становятся самостоятельным произведением. К процессу записи музыканты подходят не только творчески, но и философски.

Энрико Конильо известен в качестве активиста движения за акустическую экологию. Слушая его работы, вы ни за что не определите, где велась запись — композиции лишены каких-либо намеков на присутствие человека. Это своего рода бунт против городской жизни и манифест возвращения к природе.

Где: Культурный центр "Дом" Когда: 12 апреля, 20:00 Беккет в "Ирландском киноклубе"

"Ирландский киноклуб" отмечает 111-й день рождения нобелевского лауреата Сэмюэла Беккета показом его фильма с незатейливым названием "Фильм". Философ Жиль Делез неспроста назвал эту лаконичную немую короткометражку с Бастером Китоном величайшей лентой в истории ирландского кинематографа.

Где: "Каро фильм Атриум" Когда: 13 апреля, 19:30