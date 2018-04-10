Ещё
В Петербурге нарисовали граффити-портрет актера, сыгравшего Довлатова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге нарисовали граффити-портрет актера, сыгравшего Довлатова 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Уличные художники нарисовали в Петербурге граффити с изображением Милана Марича — сербского актера, который сыграл писателя Сергея Довлатова в фильме Германа-младшего. Портрет появился на стене трансформаторной полстанции, расположенной в Пушкарском саду, недалеко от дома №7 по Введенской улице.
Художники изобразили актера в образе Довлатова, в черно пальто.
Марич побывал в Петербурге, когда приехал на предпремьерный показ картины в Русском музее.
Напомним, фильм режиссера Алексея Германа-младшего получил награду за лучшую работу художника на Берлинском кинофестивале.
#довлатов #стритарт
Публикация от Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) 9 Апр 2018 в 6:03 PDT
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Музее уличного искусства откроют выставку про современные мифы Жители Петербурга узнают 50 фактов из истории Троицкого моста В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение