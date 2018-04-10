В Петербурге нарисовали граффити-портрет актера, сыгравшего Довлатова

Уличные художники нарисовали в Петербурге граффити с изображением Милана Марича — сербского актера, который сыграл писателя Сергея Довлатова в фильме Германа-младшего. Портрет появился на стене трансформаторной полстанции, расположенной в Пушкарском саду, недалеко от дома №7 по Введенской улице.

Художники изобразили актера в образе Довлатова, в черно пальто.

Марич побывал в Петербурге, когда приехал на предпремьерный показ картины в Русском музее.

Напомним, фильм режиссера Алексея Германа-младшего получил награду за лучшую работу художника на Берлинском кинофестивале.

#довлатов #стритарт

Публикация от Еkaterina-Katarina (@ekaterina_tiha) 9 Апр 2018 в 6:03 PDT