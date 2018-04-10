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На территории ЗИЛ в Москве появится музей современного искусства
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На территории ЗИЛ в Москве появится музей современного искусства 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
На застраиваемой территории бывшего завода ЗИЛ в столице появится новый музей современного искусства. Об этом сообщает «Русская планета».
Москва предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяча квадратных метров. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса.
Отмечается, что культурный объект должен появиться по адресу: улица Автозаводская, владение 23. При этом о точных сроках открытия музея пока не сообщается.
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