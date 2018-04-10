На территории ЗИЛ в Москве появится музей современного искусства

На застраиваемой территории бывшего завода ЗИЛ в столице появится новый музей современного искусства. Об этом сообщает «Русская планета».

Москва предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 тысяча квадратных метров. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, а также открытая летняя терраса.

Отмечается, что культурный объект должен появиться по адресу: улица Автозаводская, владение 23. При этом о точных сроках открытия музея пока не сообщается.