Никас Сафронов открыл выставку портретов в Смольном 

В Петербурге открылась выставка художника Никаса Сафронова. Экспозиция представлена в Смольном.
Выставка приурочена к 40-летию творческой деятельности художника. Сафронов привез в Северную столицу 52 портрета известных россиян. На полотнах изображена политики, представители РПЦ и деятели искусства. Главным экспонатом стал портрет Владимира Путина, который понравился и самому президенту.
В церемонии открытии выставки принял участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Он подарил Сафронову книгу об истории Петербурга и поздравил его с прошедшим днем рождения — 8 апреля художнику исполнилось 62 года.