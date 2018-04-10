Почему необходимо купить авиабилеты именно сегодня

Очередные скачки курсов доллара и евро не могут не повлиять на стоимость авиабилетов.

Оформлять покупку маршрутных квитанций за рубли всегда лучше учитывая тот факт, что каждую неделю в ночь со вторника на среду цены меняются и устанавливаются ровно на неделю — это связано с изменениями курса валют, которые определяется в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта.

В связи с резкими изменениями курсов доллара и евро относительно рубля, вероятность того, что завтра цены на авиабилеты прилично поднимутся, почти стопроцентная.