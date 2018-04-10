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Почему необходимо купить авиабилеты именно сегодня
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Почему необходимо купить авиабилеты именно сегодня 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Очередные скачки курсов доллара и евро не могут не повлиять на стоимость авиабилетов.
Оформлять покупку маршрутных квитанций за рубли всегда лучше учитывая тот факт, что каждую неделю в ночь со вторника на среду цены меняются и устанавливаются ровно на неделю — это связано с изменениями курса валют, которые определяется в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта.
В связи с резкими изменениями курсов доллара и евро относительно рубля, вероятность того, что завтра цены на авиабилеты прилично поднимутся, почти стопроцентная.
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