Ещё
Петербуржцы выстроятся в огромный велосипед на открытии велосезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербуржцы выстроятся в огромный велосипед на открытии велосезона 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
В честь открытия велосезона на Дворцовой площади пройдет флешмоб — участники выстроятся в большой велосипед. Также в течение дня желающие смогут бесплатно пройти техобслуживание своих двухколесных средств передвижения в разных районах города.
Набережную реки Мойки перекроют по четной стороне на участке от Исаакиевской площади до Гороховой улицы.
Позднее в Петербурге планируют открыть новый вид проката велосипедов, работающий по принципу каршеринга.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
6 молодых героев Петербурга, о которых будут говорить все В Петербурге появилось граффити с актером, сыгравшим Довлатова у Германа-млашдего Данила Козловский сыграл анархиста в новом российском сериале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина46
Классика и гениталии: что не так с нашим театром79
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»8
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение