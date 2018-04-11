Петербуржцы выстроятся в огромный велосипед на открытии велосезона

В честь открытия велосезона на Дворцовой площади пройдет флешмоб — участники выстроятся в большой велосипед. Также в течение дня желающие смогут бесплатно пройти техобслуживание своих двухколесных средств передвижения в разных районах города.

Набережную реки Мойки перекроют по четной стороне на участке от Исаакиевской площади до Гороховой улицы.

Позднее в Петербурге планируют открыть новый вид проката велосипедов, работающий по принципу каршеринга.

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