Тест: как говорят в Москве и Петербурге?

В каждом городе России есть свои специфические слова, понятные только местным. О разнице в словах, употребляемых в Москве и Петербурге, наслышаны многие. Но только местные смогут ответить на все вопросы этого теста.

Как говорят в Москве и Петербурге?

В каком городе встречаются у ларька, покупают к ужину пышки, носят бадлоны и ловят по утрам маршрутку? Попробуйте не запутаться в лексиконе москвичей и петербуржцев.

НАЧАТЬ ТЕСТ 1/18 Как в Петербурге называется куртка с высоким воротником? Бадлон 87% Водолазка 12% ПРОДОЛЖИТЬ 2/18 Где к чаю берут батон? В Москве 40% В Петербурге 60% ПРОДОЛЖИТЬ 3/18 В каком городе недокуренную сигарету называют «бычком»? В Москве 80% В Петербурге 20% ПРОДОЛЖИТЬ 4/18 Чтобы стереть след от карандаша, в Москве вам понадобится… Ластик 80% Стерка 20% ПРОДОЛЖИТЬ 5/18 В каком городе на ужин готовят куру? В Москве 20% В Петербурге 80% ПРОДОЛЖИТЬ 6/18 «После долгой прогулки двое присели на лавочку» — где происходит эта история? В Москве 60% В Петербурге 40% ПРОДОЛЖИТЬ 7/18 Нужно налить суп в тарелку. В Москве вам понадобится… Половник 50% Поварешка 50% ПРОДОЛЖИТЬ 8/18 В каком городе можно купить что-то в ларьке? В Москве 50% В Петербурге 50% ПРОДОЛЖИТЬ 9/18 Где мобильный телефон называют «трубкой»? В Москве 33% В Петербурге 66% ПРОДОЛЖИТЬ 10/18 Чтобы записаться к врачу в Петербурге, нужно взять… Талон 33% Номерок 66% ПРОДОЛЖИТЬ 11/18 Зимой в Петербурге согреет… Ватник 66% Телогрейка 33% ПРОДОЛЖИТЬ 12/18 Это блюдо любят и в Москве, и в Петербурге, но в Москве называют… Шаурмой 66% Шавермой 33% ПРОДОЛЖИТЬ 13/18 Как в Москве называют длинный мост через железнодорожные пути или автодороги? Эстакада 100% Виадук 0% ПРОДОЛЖИТЬ 14/18 Как называется одноподъездный дом в Петербурге? Башня 33% Точка 66% ПРОДОЛЖИТЬ 15/18 Как в Петербурге называют маршрутное такси? Маршрутка 0% Тэшка 66% Кибитка 33% ПРОДОЛЖИТЬ 16/18 Предмет, помогающий обуться, в Москве называют… Лопаткой 33% Обувной ложкой 66% ПРОДОЛЖИТЬ 17/18 В Петербурге колбасу покупают… Батонами 33% Палками 66% ПРОДОЛЖИТЬ 18/18 Если нарушить закон в Москве, могут посадить в … Обезьянник 100% Аквариум 0% ПРОДОЛЖИТЬ / 18 Пройти тест еще раз