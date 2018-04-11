День исторического и культурного наследия пройдет в Музее Василия Тропинина

В честь Дня исторического и культурного наследия в Музее Василия Тропинина и московских художников его времени организуют бесплатную экскурсию и показ фильма «Русское купечество. Служение России». Мероприятие пройдет 15 апреля.

Гостей приглашают на обзорную экспозицию по четырем залам с работами российских и зарубежных художников. Затем посетителям покажут фильм режиссера Элины Малютиной.

— Картина повествует об истории купеческого сословия. Показ организуют наши сотрудники совместно с работниками Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, — рассказал методист Музея Василия Тропинина Александр Багурин.

Режиссер «Русского купечества. Служения России» представит киноленту в 14:00.

Посетителей ждут по адресу: Щетининский переулок, дом 10.