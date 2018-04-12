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Казанцы смогут бесплатно посетить музеи Кремля
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Казанцы смогут бесплатно посетить музеи Кремля 

Казанский Портал 58 минут назад
Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест. Музеи будут работать с 10:00 до 18:00, сообщает портал мэрии.
На территории Казанского кремля находятся Центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Выставочный зал «Манеж», Музей Пушечного двора, Музей исламской культуры и Музей истории Благовещенского собора.
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