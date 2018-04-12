18 апреля музеи Казанского кремля будут работать бесплатно

Музей-заповедник «Казанский Кремль» будет работать бесплатно 18 апреля, сообщает пресс-служба музея.

В этот день отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. В среду, 18 апреля, музеи будут работать с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.30). Казанцы и гости столицы РТ смогут посетить: музей естественной истории Татарстана, музей истории Благовещенского собора, музей пушечного двора, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», центр «Эрмитаж-Казань», музей исламской культуры.

Напомним, 12 апреля в России отмечают День космонавтики. В Казани в этот день можно бесплатно посетить обсерваторию, послушать лекции популяризаторов науки и даже совершить 3D-тур по МКС. Подробности читайте в афише.