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18 апреля музеи Казанского кремля будут работать бесплатно
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18 апреля музеи Казанского кремля будут работать бесплатно 

АиФ Казань 34 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Музей-заповедник «Казанский Кремль» будет работать бесплатно 18 апреля, сообщает пресс-служба музея.
В этот день отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. В среду, 18 апреля, музеи будут работать с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.30). Казанцы и гости столицы РТ смогут посетить: музей естественной истории Татарстана, музей истории Благовещенского собора, музей пушечного двора, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», центр «Эрмитаж-Казань», музей исламской культуры.
Напомним, 12 апреля в России отмечают День космонавтики. В Казани в этот день можно бесплатно посетить обсерваторию, послушать лекции популяризаторов науки и даже совершить 3D-тур по МКС. Подробности читайте в афише.
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