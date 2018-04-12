Названа главная тема «Ночи музеев» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вновь пройдет масштабная акция «Ночь музеев», на участие в которой подали заявки 110 музеев города и пригородов. Главной темой в этом году предстоящий юбилей уральской столицы — 295 лет. Музей подготовят специальные программы и площадки, посвященные этому событию. Также еще одной темой станет грядущий чемпионат мира по футболу.

Окончательный список музеев еще не утвержден, но уже сейчас понятно, что выбор у горожан будет очень большой. Акция пройдет с 19 по 20 мая. Стартует она с детской программы в 11:00, для детей посещение будет бесплатным. Основная программа начнется с 19:00 до 2:00. Главной площадкой станет Информационный центр у Водонапорной башни и памятника основателям города, которая откроется накануне 18 мая. Здесь можно будет узнать много интересного, а также получить программки, купить «единый билет» и отдохнуть всей семьей.