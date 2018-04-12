Центр Петербурга полностью перекрыли из-за приезда Медведева

Автолюбители проклинают премьер-министра за скопившиеся пробки, а улицы в центре Петербурга опустели от транспорта.

Как сообщают вечером 12 апреля очевидцы, центр Петербурга продолжает стоять в пробках, а дороги перекрывают из-за приезда Дмитрия Медведева. Вот так несколько минут назад выглядела Дворцовая набережная и набережная Кутузова.