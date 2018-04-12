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Центр Петербурга полностью перекрыли из-за приезда Медведева
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Центр Петербурга полностью перекрыли из-за приезда Медведева 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Автолюбители проклинают премьер-министра за скопившиеся пробки, а улицы в центре Петербурга опустели от транспорта.
Как сообщают вечером 12 апреля очевидцы, центр Петербурга продолжает стоять в пробках, а дороги перекрывают из-за приезда Дмитрия Медведева. Вот так несколько минут назад выглядела Дворцовая набережная и набережная Кутузова.
Напомним, 12 апреля премьер-министр РФ ДМитрий Медведев в Петербурге проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению. В мероприятии примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, главы Минэнерго и Минфина Александр Новак и Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минтранса Максим Соколов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
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