Умберто Эко и выживание: как провести выходные

В новой подборке «Выходных на T&P» — несколько увлекательных занятий для тех, кто не настроен тратить свободное время на долгие поездки по городу. Главное — чтобы под рукой был компьютер или смартфон. Но есть и пара идей для тех, кто захочет прогуляться.

Сходить на мастер-класс по подготовке к GMAT14 апреля, 11:00, MBA Strategy

Тем, кто планирует поступать в хорошие бизнес-школы или университеты на программы MBA, магистратуры, PhD, EMBA и так далее, скорее всего, нужно будет сдавать тест GMAT (Graduate Management Admission), который оценивает аналитические способности. На занятии можно будет получить рекомендации по решению задач, научиться приемам и техникам, которые могут спасти на экзамене, а также бесплатно пройти profile assessment и оценить свои шансы на поступление в американские и европейские бизнес-школы. Нужно заранее зарегистрироваться.

Посетить или посмотреть лекцию «Поэтика недостижимости в литературе XX века»14 апреля, 18:00, центр «Архэ»

В XX веке концепт недостижимости занял особое место в художественной литературе. Произошло это благодаря писателям-модернистам и, в первую очередь, Францу Кафке , чьи герои в романах «Замок» и «Процесс» оказались подчинены «бесконечной отсрочке»: они стремятся, но не могут достигнуть. Писатель и режиссер Лев Наумов расскажет, почему такие герои появились именно в это время. Лекция стоит 300 рублей. Также можно посмотреть ее трансляцию в онлайн-лектории за 100 рублей.

Сходить на лекцию по роману Замятина «Мы»14 апреля, 16:00, Science.me

Встреча, посвященная творчеству Замятина, входит в цикл лекций о «нежелательной литературе СССР». В программе — повесть «На куличках» и, конечно, антиутопия «Мы». Слушателям расскажут о непростой судьбе запрещенного романа, его художественной и исторической ценности и отношениях писателя и власти. Занятие стоит 1 150 рублей, нужно зарегистрироваться.

Посмотреть видеолекцию «Теория эволюции»

Антрополог Станислав Дробышевский отвечает на вечные вопросы: как появилась жизнь, почему мы отличаемся от остальных видов и стоит ли доверять дарвиновскому учению и как современные люди влияют на эволюцию своего и других видов на Земле.

Записаться на очень короткий курс по истории России

С 14 апреля, Синхронизация

Курс по истории России будет состоять всего из трех занятий: «Русские земли в Средневековье: X — XV вв», «Россия в Новое время: XVI — 1850-е» и «От 1860-х до холодной войны».

Авторы говорят, что обошлись без лишней детализации и создали программу, которая позволит оценить глобальные процессы и траекторию развития страны за несколько часов лекций. Абонемент стоит 2 700 рублей, заказать его можно на сайте платформы.

Посетить или посмотреть лекцию «Радиация в нашей жизни»

15 апреля, 15:00, центр «Архэ»

Совместная лекция центра «Архэ» и института физики, технологии и информационных систем МПГУ поможет разобраться в том, что же такое радиация и стоит ли ее бояться. На занятии будут тематические физические эксперименты (безопасные для аудитории). Вход свободный. Можно посмотреть лекцию в трансляции.

Подать заявку на грант на путешествие по Европе

До 15 апреля, Schwarzkopf Foundation

Программа грантов для тех, кто никогда не бывал в Европе или путешествовал очень мало. Кандидатам должно быть 18-27 лет, больше шансов у тех, кто живет в маленьких городах или селах, учится в ПТУ и не имеет высшего образования. Те, кто пройдет отбор, получат от 600 до 1200 евро и возможность с 1 мая по 30 сентября на 1,5 месяца уехать практически в любую европейскую страну. Участникам надо будет вести дневник путешествия (инстаграм, блог/влог) и проводить независимое исследование на тему «Устойчивая Европа». Планировать поездку надо будет самостоятельно, нужно оставить заявку на сайте.

Посмотреть видеолекцию «Популяризация науки»

В любое время

За последние годы среди опций городского досуга появились десятки лекториев, а в медиа — разные просветительские проекты. Про науку рассказывают простыми словами и в интерактивной форме, находя подход к любому читателю и зрителю. Социолог Виктор Вахштайн объясняет, почему именно сейчас наука в России становится такой популярной.

Сходить на лекцию о романе «Имя розы» или посмотреть запись

15 апреля, 17:00, музей «Гараж»

Многократное кодирование, то есть одновременное обращение к разным группам читателей — один из основных приемов постмодернистской культуры. В литературе среди первых его использовал Умберто Эко в романе «Имя розы». Кто-то воспринимает эту книгу как детектив, кто-то — как исторический роман, а другие — как философский трактат. Что это на самом деле и как получилось такое многогранное произведение, можно узнать на новой лекции Андрея Великанова в «Гараже». Или заказать запись лекции.

Записаться на бесплатный курс испанского «Уровень выживания»

С 15 апреля, Библиотека им. Н. А. Некрасова

Благодаря бесплатному языковому курсу можно выучить все необходимые слова, чтобы выжить в любой испаноговорящей стране. Речевая практика начнется уже с первого занятия. Программа рассчитана на новичков, не нужны никакие специальные знания. Надо заполнить анкету и отправить ее на esclubrosinante@gmail.com. Организаторы предупреждают, что «отбор учащихся осуществляется субъективно». С теми, кто его прошел, свяжутся.