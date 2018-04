Самые интересные мероприятия этих выходных

"Тотальный диктант", выставка ретро-автомобилей в Музее космонавтики и концерт памяти Джона Кейджа: портал Москва 24 собрал самые интересные мероприятия грядущих выходных.

Миссия "Розетта"

Чуть более трех лет назад зонд "Розетта" совершил невероятное: благодаря ему впервые в истории удалось приземлить исследовательский аппарат на поверхность кометы. Скептики считали, что миссия окончится провалом, оценивая ее шансы как один на миллион. Оптимисты же были уверены: это событие встанет в один ряд с полетом Гагарина и американской экспедицией на Луну. И последние оказались правы.

Миссии "Розетта" и ее фундаментальному значению для науки Московский планетарий посвятил целую программу. Рекомендуется искателям всего вдохновляющего.

Где: Московский планетарий

Когда: 14 апреля, 16:50 — 17:45

В обсерватории Парка Горького тем временем открылся сезон наблюдений. Начиная с субботы, посетители астрономического павильона смогут посмотреть на звезды и Солнце через мощные телескопы. Обсерватория до конца апреля будет работать только по выходным, а с мая по сентябрь — ежедневно.

Где: Парк Горького Когда: с 14 апреля

Музей космонавтики приглашает на праздничную выставку автомобилей. Гости музея увидят машины, спроектированные для эвакуации экипажей, вернувшихся из экспедиции, в том числе легендарную амфибию "Синяя птица". Параллельно пройдет ралли-квест "108 минут", а самые юные автомобилисты попробуют свои силы в гонках на педальных машинах.

Где: Музей космонавтики Когда: 14 апреля, с 10:00

"Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" давно стал не просто образовательным проектом, но по-настоящему народной забавой, в которой участвуют тысячи людей по всей стране. В субботу вам вновь представится уникальная возможность спутать "тся" и "ться", выбрав одну из участвующих в акции площадок. Но если вы не успели зарегистрироваться, то написать диктант можно будет онлайн.

Когда: 14 апреля

Джон Кейдж в квартире Рихтера

Музыку Джона Кейджа слышал каждый, кто находился в абсолютной тишине четыре минуты и тридцать три секунды. Ровно столько длится его самое известное произведение, в котором нет ни одной ноты.

Но этим остроумным шедевром минимализма творчество Кейджа не ограничивается. Американский пионер концептуального искусства был прежде все выдающимся композитором, писавшим сложнейшие мелодии, предельно открытые для интерпретации.

Свое видение партитур Кейджа представят пианистка Татьяна Михеева, виолончелист Дмитрий Чеглаков и основатель театра тибетской музыки Purba Святослав Пономарев.

Где: Мемориальная квартира Святослава Рихтера

Когда: 14 апреля, 18:00

She Past Away в "Шагах"

Турецкий готик-рок. Само это словосочетание может показаться шуткой из паблика для снобов-меломанов, но дуэт She Past Away не умеет шутить. Никакой южной экзотики — только простые, густо подведенные глаза, холодные риффы и замогильный вокал, достойные Эндрю Элдрича золотого периода Sisters Of Mercy. Этот, казалось бы, простой рецепт и делает She Past Away одной из самых значимых групп на современной постпанк-сцене.

Где: Клуб "Шаги"

Когда: 14 апреля, 20:00

Встреча с Константином Бронзитом Двукратный номинант на премию "Оскар", живой классик российской анимации Константин Бронзит ответит на все вопросы зрителей. Но перед этим гости пересмотрят его лучшие короткометражные мультфильмы: от раннего "Switchcraft (Искусство переключать свет)" до более позднего "Мы не можем жить без космоса". Встреча пройдет в Третьяковке в рамках цикла "История отечественной мультипликации".

Где: Инженерный корпус ГТГ

Когда: 14 апреля, 14:00

"Апокалипсис сегодня", спецпоказ

В "Каро 11 Октябрь" покажут наиболее полную, 202-минутную версию одного из самых красивых и страшных фильмов в истории. В прокате хронометраж этой антивоенной драмы обычно варьируется в пределах трех часов из-за цензурных соображений. Так что предстоящий показ — редкая возможность увидеть лучшую работу Фрэнсиса Форда Копполы без купюр. Перед началом о картине расскажет кинокритик Сергей Кудрявцев.

Где: "Каро 11 Октябрь"

Когда: 14 апреля, 19:00

Выставка бездомных животных

Красивые, дружелюбные, со всеми прививками, но до сих пор без хозяев. Благотворительный проект "Надо брать" проводит выставку собак, живущих в приютах. Если вы подружитесь с кем-нибудь из питомцев, то сможете немедленно забрать его себе. Ну а если у вас уже есть домашний любимец, то можно помочь проекту, принеся корм и лекарства для приютов: волонтеры будут рады любой помощи.

Где: Центр культуры и искусства "Меридиан"

Когда: 14 апреля, 11:00 — 16:00