Как пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»

Научиться рисовать граффити или получить навыки хождения по нейлоновым стропам — слэклайна — можно будет в парке «Сокольники» 12 мая. В этот день там пройдет X Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва». Помимо бесплатных художественных и спортивных мастер-классов, посетителей ждут соревнования по брейк-дансу и стритболу, показательные выступления по скейтбордингу и слэклайну, а также стрит-арт-шоу, во время которого художники-граффитисты создадут необычные картины за 10 минут. Нарисуют и 26 уличных полотен на футбольную тематику, в том числе портреты знаменитых игроков — Игоря Акинфеева Алана Дзагоева и других.

«В этом году главная тема юбилейного фестиваля «Разноцветная Москва» — чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет в нашей стране. Цели мероприятия — познакомить горожан с молодежными субкультурами, а также дать возможность молодым художникам выразить свое отношение к спорту через искусство», — пояснили в пресс-службе Московского дома национальностей.

Фестиваль стартует в 14:00 на четырех площадках в «Сокольниках»: на Большом круге между главной и Песочной аллеями, в скейт-парке, Саду астрономов и на эстраде «Ротонда».

Увидеть граффити-портреты футболистов и посетить индивидуальные уроки стрит-арта

На центральной площадке, Большом круге парка «Сокольники» между главной и Песочной аллеями, пройдет конкурс граффити-работ. Уличные художники на 26 полотнах размером два на три метра должны будут изобразить игровые эпизоды и голевые моменты матчей сборной России и команд стран — участниц ЧМ-2018. Кроме того, граффитисты нарисуют портреты известных зарубежных и отечественных футболистов, среди которых Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Антон Заболотный . Понаблюдать за созданием этих граффити-картин гости фестиваля смогут с 14:00 до 19:00.

Чтобы принять участие в конкурсе, художникам нужно направить заявку не позднее 30 апреля. Необходимо приложить эскизы граффити (не более четырех), выполненные вручную в одной из художественных техник, например тушью, маркером или карандашом. Подробные условия участия в конкурсе можно найти на сайте Московского дома национальностей.

Тех, кто хочет освоить технику стрит-арта, приглашают на бесплатный мастер-класс под руководством уличных художников. Он будет проходить там же, на Большом круге, с 15:00 до 19:00. Участникам выдадут перчатки, баллончики с краской и респираторы. Продолжительность индивидуального урока — от пяти до 15 минут.

На площадке также состоится стрит-арт-шоу, во время которого художники создадут рисунки в необычной технике за 10 минут. Они будут использовать не только краски в баллончиках, но и непривычные для художника инструменты, например шпатель, свернутую или скрученную бумагу, крышки из-под пластиковых бутылок и другие подручные предметы.

Сделать первые шаги по канату и создать рисунок на воде

На Большом круге, между главной аллеей и Садом астрономов, впервые за всю историю фестиваля пройдут показательные выступления по слэклайну — новому виду спорта, который набирает популярность у молодежи. Это хождение по специальным стропам из полиэстера, натянутым между неподвижными объектами, так называемыми станциями. В роли станций могут выступать деревья, столбы или стены зданий. В слэклайне, в отличие от канатоходства, используется слабое натяжение стропы, а человек держит равновесие без использования дополнительных предметов. Как правило, спортсмен ходит по стропе или канату босиком.

В «Сокольниках» стропу закрепят между деревьями на высоте 50 сантиметров, под которой для безопасности участников постелют маты. Показательные выступления начнутся в 15:00 и продлятся до 17:00. В перерывах спортсмены проведут мастер-класс по слэклайну для всех желающих, независимо от пола, возраста и физической подготовки.

Гости фестиваля увидят соревнования по брейк-дансу на эстраде «Ротонда». Там же состоится битбокс-шоу (искусство имитирования звуков барабанной установки), которое будет сопровождаться баскетбольным фристайлом (вид спорта с выполнением трюков при помощи баскетбольных мячей). А в скейт-парке пройдут соревнования и показательные выступления по скейтбордингу и стритболу (уличному баскетболу).

Желающим принять участие в соревнованиях необходимо подать заявку до 30 апреля по телефонам: +7 (495) 625-90-14, +7 (495) 625-54-07, +7 (495) 625-43-08.

Для детей в Саду астрономов с 16:00 до 18:00 проведут бесплатные мастер-классы по эбру (искусству рисования на воде), мехенди (росписи на теле при помощи специальной хны), аквагриму и художественной росписи стен игрового картонного замка.

Награждение победителей соревнований состоится в 20:00 на эстраде «Ротонда». После церемонии пройдет жеребьевка команд по мини-футболу, которые примут участие в межнациональном футбольном турнире. Завершится фестиваль «Разноцветная Москва» концертом молодежных групп. Они будут выступать в разных музыкальных стилях — рэпе, битбоксе, фолке и фьюжен.

Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в десятый раз. Его проводят Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Московский дом национальностей. В прошлом году фестиваль был посвящен Году экологии.